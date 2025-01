Ritrovata una bambina di 2 anni in lacrime a vagare sola in strada | ricostruita l’incredibile vicenda solo dopo molte ore

Leggi su Dayitalianews.com

La notte scorsa, il 24 gennaio, alcuni passanti hanno sgranato gli occhi quando in via Dari nella zona portuale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, hanno visto una bimba di appena 2dainin, con addossoun pigiamino che faticava a riscaldarla considerando il freddo.inUna persona si è avvicinato a lei e in effetti, guardandosi intorno, non ha visto nessuno che potesse essere con la piccola e quindi ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Pocosono intervenuti i carabinieri che, per prima cosa, hanno messo al riparo lache rischiava di buscarsi un brutto malanno e poi hanno allertato i soccorritori dell’1-1-8, che con l’ambulanza l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale per sottoporla a dei controlli di accertamento, dai quali fortunatamente non è emerso nulla di preoccupante.