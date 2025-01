Juventusnews24.com - Rinnovo Araujo, il Barcellona cambia la clausola per l’ex obiettivo Juve: da 1 miliardo a… La cifra è incredibile

di RedazionentusNews24, grandi novità sul nuovo contratto coldeldella: tutti i dettagli e lain difesa del calciomercato, Ronaldha firmato ilcon ilche, come riportato da Matteo Moretto, hato alcuni dettagli contrattuali. Tra questi, anche lache è passata da 1di euro a 65 milioni (non troppo lontana a quella che avrebbe offerto la) che diventeranno 80 nella prossima sessione di mercato.PAROLE – «Ladi Ronaldnon è più da 1di euro. Ilporta al Barça unada 65 milioni in estate che crescerà fino a 80 nel prossimo mercato».Leggi suntusnews24.com