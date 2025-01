Mistermovie.it - Mister Movie | Jamie Foxx riflette su Django Unchained e il Razzismo: l’aneddoto con Leonardo DiCaprio

, recentemente protagonista del film Back in Action su Netflix, ha raccontato in un’intervista con Vanity Fair un episodio significativo dal set di, il celebre film di Quentin Tarantino che ha segnato un momento cruciale nella sua carriera. Tra le varie riflessioni,ha rivelato un aneddoto che coinvolge, Samuel L. Jackson e l’uso del linguaggio controverso nella pellicola.L’opposizione dialla sceneggiaturaDurante una delle prime letture del copione,, che interpretava il crudele schiavista Calvin Candie, si è detto a disagio con l’uso ricorrente della parola razzista “N-word”. L’attore ha fermato la lettura esclamando: “Non posso farlo. Questo non sono io.”A quel punto, Samuel L. Jackson, noto per la sua franchezza, ha risposto con il suo tipico umorismo: “Di’ quella merda, figlio di pu**na! È solo un altro martedì.