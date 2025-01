Digital-news.it - MasterChef Italia: pasticceria, tradizione e tensione nei nuovi episodi su Sky e NOW

Che la prova difosse la prova più temuta, a, in fondo non è una novità; che potesse lasciare sul campo conseguenze così pesanti per una Masterclass tesissima come quella di quest’anno, non è affatto una sorpresa. Ancora una volta la prova più dolce è stata tale solo di nome: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto in cucina il Maestro dei Maestri Pasticcerini Iginio Massari e l’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, sua figlia, e puntualmente tra i cuochi amatoriali il clima e lasi sono fatti accesissimi; come se non bastasse, prova in esterna in Lunigiana, a Pontremoli, con le brigate che hanno dovuto cucinare nei “testi”, le tradizionali pentole in ghisa appoggiate sulla brace, per poi concludere con un Pressure Test basato sulla cottura della rana.