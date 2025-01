Quotidiano.net - Luiss Guido Carli: Innovazione nei corsi di laurea con Intelligenza Artificiale e internazionalizzazione

, human skills edi laure globali. Cambiano le università per attrarre e formare una nuova generazione di leader globali. Larisponde a questa esigenza puntando su un approccio interdisciplinare, sempre più internazionale e anche su un nuovo test di ingresso. Tra le novità più rilevanti, si legge in una nota, quelle relative aiditriennale e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: per la prima volta, i candidati che studiano in Italia sono equiparati a quelli provenienti dall'Ue o dai Paesi dell'Area Schengen. La prima sessione per svolgere il Test undergraduate Ue, già aperta, si chiuderà il 3 febbraio. Anche per gli studenti extra-UE previste nuove modalità di ingresso e selezione. L'resta uno dei pilastri dell'identità della: oltre la metà deiviene insegnato in inglese e le collaborazioni con istituzioni accademiche in tutto il mondo continuano a crescere.