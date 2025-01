Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35ha eliminato 7-6, 7-6, 6-1 Jarry; 4-6, 64, 6-1, 6-3 Schoolkate; 6-3, 6-4, 6-2 Giron; 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 Rune; 6-3, 6-2, 6-1 De Minaur.9.33ha battuto 7-6, 7-5, 7-5 Nakashima, 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 Carreno Busta, 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 Musetti, 6-7, 7-6, 6-7, 0-1 e ritiro Monfils, 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 Sonego.9.28 La chiave della partita sarà la risposta dell’italiano.è uno dei migliori battitori in circolazione, può anche superare i 230 km/h di velocità massima. Ci saranno dei momento della partita in cui ci aspettiamo che l’azzurro si mette molto indietro a rispondere.9.26sta ultimando il riscaldamento negli spogliatoi.9.23 La partita, come di consueto, non inizierà alle 9.30, ma intorno alle 9.45.9.16 Dopo aver perso il primo confronto a Shanghai nel 2023, da allora l’azzurro non ha più concesso alcun set all’avversario nelle quattro partite successive.