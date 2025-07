Cabina con tenda L’Italia raccontata dalle fototessere

Scopri la magia della cabina con tenda L8217Italia, un’icona che ha rivoluzionato il modo di catturare ricordi. Nata un secolo fa in America per i documenti, questa piccola scena ha visto nascere amicizie e amori, trasformandosi in un palcoscenico di un metro quadro dove ognuno poteva recitare la propria storia. Un viaggio tra passato e presente, capace di raccontare emozioni senza parole.

Brevettata un secolo fa in America per i documenti, ha immortalato amicizie e amori trasformandosi in un palcoscenico di un metro quadro in cui chiunque poteva recitare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cabina con tenda. L’Italia raccontata dalle fototessere

Cabina con tenda. L’Italia raccontata dalle fototessere; L’antenata del selfie sbarca a Piazza Affari.

