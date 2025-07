Scomparso da 20 anni i genitori non hanno mai smesso di cercare Fabrizio Speriamo ancora di trovarlo

Da vent’anni, una famiglia intera non ha mai smesso di credere nel ritorno di Fabrizio. La speranza e l’amore che li uniscono sono il motore di questa incredibile ricerca, alimentata da ricordi, desideri e la ferma convinzione che un giorno, forse, il loro ragazzo tornerà a casa. Assisi, 13 luglio 2025 – “Il prossimo 21 luglio saremo ad Assisi sui passi di Fabrizio…”

Assisi, 13 luglio 2025 – Sono passati venti anni dalla sparizione di Fabrizio Catalano, il diciannovenne di Collegno, svanito nel nulla mentre si trovava ad Assisi per un corso di musicoterapia: era il 21 luglio del 2005. Da allora la famiglia, mamma Caterina, papà Ezio, il fratello Alessio, non hanno mai smesso di cercarlo. “Il prossimo 21 luglio saremo ad Assisi sui passi di Fabrizio a 20 anni della sua sparizione – spiegano Caterina ed Ezio - Insieme al sindaco Valter Stoppini affiggeremo la locandina dove si parla della sua scomparsa in piazza del Comune, dove Fabrizio ha suonato per l’ultima volta il 20 luglio 2005”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scomparso da 20 anni, i genitori non hanno mai smesso di cercare Fabrizio. “Speriamo ancora di trovarlo”

In questa notizia si parla di: anni - fabrizio - smesso - scomparso

Fabrizio Corona allo Zen: “Vi spiego perchè a 17 anni hanno le pistole” - Fabrizio Corona torna allo Zen per un'inedita puntata di "Falsissimo", visibile su YouTube dal 12 maggio.

#Modena Padre si uccide dopo aver trovato il corpo senza vita del figlio nel fiume. Aurelio Marchioni, 67 anni, non ha retto al dolore. Il suo Fabio, 36 anni, era scomparso e, quando è arrivata la notizia che era stato ritrovato nei pressi delle cascate del torrent Vai su Facebook

Scomparso da 20 anni, i genitori non hanno mai smesso di cercare Fabrizio. “Speriamo ancora di trovarlo”; Assisi, vent'anni senza Fabrizio Catalano. Un evento per non spegnere la speranza; Scomparso da due giorni: Fabrizio Duranti è stato ritrovato.

Scomparso da 20 anni, i genitori non hanno mai smesso di cercare Fabrizio. “Speriamo ancora di trovarlo” - Il 19enne di Collegno frequentava un corso di musicoterapia, scomparve il 21 luglio 2005 Mamma e papà visiteranno i luoghi “che ancora oggi conservano il suo ricordo” ... msn.com scrive

Fabrizio Catalano scomparso da 19 anni. La mamma: "Nostro figlio ... - Dalla sua scomparsa, i suoi genitori non hanno mai smesso di cercarlo, avviando ogni possibile iniziativa per ritrovarlo. Da lanazione.it