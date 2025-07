La mamma che ha salvato i bambini | Lui urlava era ubriaco ha sparato da vicino alla cognata

Un gesto di coraggio e prontezza ha evitato una tragedia imminente: mentre un uomo in preda all’alcool esplodeva in un’escalation di violenza, Francesca e il suo bambino sono riusciti a scappare, grazie anche all’attenzione di Kenia. Una testimonianza potente di come il sangue freddo possa fare la differenza in situazioni di emergenza, dimostrando che anche nei momenti più bui, la speranza e il coraggio possono prevalere.

Francesca era al casolare di Marotta con il figlio di 5 anni: “Kenia ha visto l’arma in tasca allo zio e ha gridato, siamo fuggiti a piedi scalzi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La mamma che ha salvato i bambini: “Lui urlava, era ubriaco, ha sparato da vicino alla cognata”

