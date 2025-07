Adolescente abusata dal patrigno foto della ragazzina nel cellulare | uomo arrestato dai carabinieri

Un episodio drammatico scuote Siena: la scoperta casuale di foto inquietanti sul cellulare di un uomo ha portato all’arresto del patrigno, accusato di aver abusato della propria figlia adolescente. La rivelazione, shockante e inaspettata, ha spinto la madre a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, dando inizio a un’indagine delicata e necessaria per proteggere la giovane vittima e fare giustizia. Questa vicenda evidenzia l’importanza di vigilare e di denunciare ogni sospetto di abuso.

Siena, 13 luglio 2025 – D evono essere state uno choc. Quelle foto scoperte per caso sul cellulare del marito. Immagini di sua figlia, un'adolescente. Ma quegli scatti raccontavano una verità, terribile, che la donna non conosceva. E che ha subito riferito alle forze dell'ordine affinché venisse fatta chiarezza su cosa era accaduto a sua insaputa. E' iniziata così un'indagine estremamente delicata, vista l'età dell'adolescente e la pesantezza delle accuse, condotta dai carabinieri della Compagnia di Montepulciano. In silenzio assoluto. Senza lasciar trapelare nulla perché andava tutelata la ragazzina.