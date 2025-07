Processo Grillo jr la difesa attacca ancora la ragazza | È una narcisista

Nel processo che vede coinvolto Grillo Jr, la difesa continua a puntare il dito sulla ragazza, definendola una narcisista. L’arringa di Andrea Vernazza, uno dei legali di Ciro, si è concentrata sulle presunte false dichiarazioni della giovane, mentre Giulia Bongiorno ha sottolineato come la stessa sia stata trattata come imputata, evidenziando le criticità del procedimento. La vicenda si fa sempre più intricata, alimentando il dibattito pubblico e le riflessioni sulla giustizia.

L’arringa di Andrea Vernazza, uno dei due avvocati di Ciro. Giulia Bongiorno aveva detto: “La mia assistita trattata da imputata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Processo Grillo jr, la difesa attacca ancora la ragazza: “È una narcisista”

