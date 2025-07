Netanyahu convoca falchi ultradestra

In un momento di crescente tensione in Israele, Netanyahu ha convocato i suoi ministri più estremisti, Ben Gvir e Smotrich, alimentando le speculazioni su possibili spaccature politiche. La loro opposizione a eventuali accordi con Hamas sottolinea le complesse sfide di un governo diviso tra fermezza e negoziati. La politica israeliana si trova così a un bivio cruciale, dove ogni decisione potrebbe avere ripercussioni decisive sul fragile equilibrio regionale.

1.14 Le emittenti israeliane Channel 12 e Kan riportano che il premier Netanyahu ha convocato i ministri dell'ultradestra Itamar Ben Gvir (Sicurezza Nazionale) e Bezalel Smotrich (Finanze) nell'ambito dei delicati colloqui per un possibile cessate il fuoco con Hamas. I due si sono già opposti a precedenti accordi.Secondo il Times of Israel, entrambi avrebbero minacciato di far cadere il governo se si raggiungesse un'intesa che ponesse fine al conflittolasciando Hamas al potere a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it