‘Ciao Anthony, forza Aimen!’, l’abbraccio dei ragazzi del Varignano. Stretti nel dolore e nella speranza.

Viareggio, 13 luglio 2025 – Hanno lasciato i motorini parcheggiati sotto casa, ed hanno camminato per le strade e tra i palazzoni del loro quartiere. Sempre vivace, animato da voci, da canzoni, dall’eco dei palloni sul cemento e dalla vita che ancora si ritrova nelle piazze; ma da giorni, ormai, dolorosamente silenzioso. Così i ragazzi del Varignano, in queste sere più cupe del buio, si sono stretti l’uno all’altro. Tutti insieme per sostenere la famiglia di Anthony Mantia, scomparso a vant’anni a causa del tragico incidente in scooter avvenuto mercoledì notte, sulla strada verso casa, in cui è rimasto gravemente ferito anche l’amico Aimen Labidi, che lotta per la vita nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it