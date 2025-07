Dazi l' imprenditore Bruno Vianello | Con Trump si deve trattare Riportiamo in Italia le nostre fabbriche nel mondo

L’imprenditore Bruno Vianello sottolinea l’importanza di trattare con Trump, auspicando che le tensioni sui dazi al 30% siano solo un passo verso un accordo. Per rilanciare l’economia italiana, bisogna anche affrontare e superare le sfide interne, perché solo così si può tornare a crescere e competere nel mondo. La strada è lunga, ma con determinazione si possono riportare in Italia le nostre fabbriche e consolidare il nostro futuro.

«Con Trump si deve trattare fino in fondo, spero che questa dei dazi al 30% sia la sua ennesima forzatura per arrivare a un?intesa. Ma bisogna anche curare e vincere la malattia:.

Corte d'Appello Usa "I dazi di Trump per ora restano in vigore" - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

