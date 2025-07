Pace e arcobaleno agli europei le azzurre sanno portare un’idea

Pace e arcobaleno agli Europei: le azzurre sanno portare un messaggio di speranza e unità. Con la loro grinta e determinazione, dimostrano che il calcio può essere molto più di uno sport, diventando un veicolo potente per promuovere inclusione e rispetto. C’è una via diretta e immediata per trasmettere questi valori, arrivando dritti al cuore di chi guarda. Le nostre ragazze sono davvero un esempio luminoso di come si possa comunicare con forza e sensibilità.

C’è una via diretta e immediata per i messaggi che arrivano dagli Europei di calcio in Svizzera. Quelli delle ragazze o quelli promossi dalla panchina,. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Pace e arcobaleno agli europei, le azzurre sanno portare un’idea

In questa notizia si parla di: europei - pace - arcobaleno - agli

Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace” - Matteo Salvini esprime la sua speranza che nei palazzi europei non si ostacoli il cammino verso la pace per il conflitto russo-ucraino.

Inizia bene l’avventura dell’Italia femminile agli Europei: Caruso decide la gara contro il Belgio Vai su Facebook

La piazza per l'Europa, Serra: Eravamo 50mila, 50mila cittadini europei. Non perdiamoci di vista; Roma, giornata di manifestazioni. In Piazza del Popolo evento pro-Ue; Manifestazione per l'Europa, siamo 50mila. In piazza bandiere Ue, arcobaleno e Bella ciao. Dalla difesa comune al riarmo: le parole.

Gli Europei femminili di calcio in Svizzera e quel dipinto sull'erba che sa di futuro - Quelli delle ragazze o quelli promossi dalla panchina, hanno entrambi un effetto sorpresa perché non pa ... Lo riporta lastampa.it

Europei Femminili UEFA 2025, le capitane in campo con la fascia arcobaleno - Niente da fare per l'Italia, che stasera torna in campo contro il Portogallo. Lo riporta gay.it