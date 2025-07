Garlasco Lovati legale Sempio | Inchiesta pirandelliana la Procura cerca complici inesistenti

L’avvocato dell’amico di Marco Poggi: “Non lo abbandonerò finché non sarà dimostrata la sua innocenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garlasco, Lovati (legale Sempio): “Inchiesta pirandelliana, la Procura cerca complici inesistenti”

In questa notizia si parla di: garlasco - lovati - legale - sempio

Garlasco, la lite Lovati-Taccia: "Non sta né in cielo né in terra" - A Garlasco, la lite Lovati sta assumendo contorni imprevedibili, trasformandosi in un duello acceso tra il pubblico ministero e gli avvocati di difesa.

Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio: "A Garlasco ha agito un sicario" #Filorosso con #ManuelaMoreno ogni lunedì in prima serata #Rai3. Disponibile su #RaiPlay Vai su Facebook

Garlasco: le teorie dell'avvocato Lovati, legale di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 03/07/2025 https://msn.com/it-it/video/notizie/garlasco-le-teorie-dell-avvocato-lovati-legale-di-andrea-sempio-ore-14-sera-03-07-2025/vi-AA1HX7HV?ocid=spr_trending&business Vai su X

Garlasco, Lovati (legale Sempio): “Inchiesta pirandelliana, la Procura cerca complici inesistenti”; Sul delitto di Garlasco l'avvocato Lovati sgancia la bomba che può cambiar tutto: Alle 11,30 già si sapeva; Garlasco, il nuovo incubo di Lovati è «una testimone che accusa Andrea Sempio».

Garlasco, Lovati (legale Sempio): “Inchiesta pirandelliana, la Procura cerca complici inesistenti” - Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è scettico: «Vogliono fare come Pirandello. Secondo milano.repubblica.it

Garlasco, Lovati scatena il caos: "Alle 11.30 tutti sapevano dell'omicidio" - Il 13 agosto 2007 "era il giorno del mio compleanno e a Vigevano c'era la festa del Paese con le bancarelle", afferma l'avvocato ... Riporta iltempo.it