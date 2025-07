Delitto di Garlasco al setaccio i dna degli amici di Sempio per dare un volto a Ignoto 3

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori: analisi DNA su amici di Sempio e nuovi dettagli sul giovane suicida, con test sulla saliva di Chiara. Mentre il garante blocca la diffusione del video dell’autopsia, le indagini si intensificano, cercando di dare un volto agli ignoti e svelare verità nascoste. La strada verso la verità si fa più intricata, ma ogni passo porta a una svolta decisiva.

Tanti giĂ acquisiti, quello del giovane suicida sarĂ preso attraverso i parenti. Replicato il test sulla saliva di Chiara. Stop del garante al video dell’autopsia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Delitto di Garlasco, al setaccio i dna degli amici di Sempio per dare un volto a Ignoto 3

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

