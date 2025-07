San Enrico | il re che divenne santo celebrato il 13 luglio

San Enrico, noto anche come Enrico II, fu un sovrano devoto e riformatore che lasciò un'impronta indelebile nella storia del Sacro Romano Impero. Nato nel 973 e incoronato imperatore nel 1014, si distinse per il suo impegno nel rafforzare la fede cristiana e promuovere la pace tra i sudditi. La sua vita di dedizione e giustizia lo portò alla santità, celebrata il 13 luglio. San Enrico è un esempio di fede e leadership che ancora oggi ispira.

Chi era San Enrico?. San Enrico, noto anche come Enrico II, fu re di Germania e imperatore del Sacro Romano Impero. Nato nel 973, salì al trono nel 1002 e fu incoronato imperatore nel 1014. La sua vita fu caratterizzata da una profonda fede cristiana e da un impegno costante per la riforma della Chiesa. Enrico fu un sostenitore della riforma cluniacense e lavorò per rafforzare il potere della Chiesa e promuovere la pace nel suo impero. Fu canonizzato nel 1146 da Papa Eugenio III, diventando l'unico imperatore del Sacro Romano Impero ad essere dichiarato santo. Perché è diventato santo?. San Enrico è ricordato per la sua devozione religiosa e per il suo impegno nella promozione della giustizia e della pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Enrico: il re che divenne santo celebrato il 13 luglio

In questa notizia si parla di: enrico - santo - divenne - celebrato

San Enrico: il re che divenne santo celebrato il 13 luglio; Borgo Velino in festa per la Madonna del Santo Amore: anche Enrico Ruggeri in concerto; Santo del giorno oggi 14 marzo: Santa Matilde, sposa a 13 anni dell'imperatore Enrico l'Uccellatore, tradita d.

San Enrico: il re che divenne santo celebrato il 13 luglio - San Enrico, noto anche come Enrico II, fu re di Germania e imperatore del Sacro Romano Impero. Da quotidiano.net

SANT’ENRICO/ Santo del giorno, il 13 luglio si celebra sant’Enrico - Sant'Enrico, è il santo che viene festeggiato nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, dalla chiesa cattolica. Segnala ilsussidiario.net