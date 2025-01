Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 5-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: altro break per l’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Serve&volley di, in rete la volée di rovescio dello statunitense.40-40aveva risposto benissimo, poi mette lungo un rovescio interlocutorio. Errore non da lui.40-A Lungo il diritto delin uscita dal servizio.40-40 Lungo il diritto del n.20 in uscita dal servizio.A-40 Brutta palla corta giocata daci arriva e gioca una contro-smorzata vincente. L’italiano, insolitamente, sta sbagliando le scelte nei punti chiave.40-40 Scambio lungo.muove l’avversario con pazienza, in rete il diritto incrociato del.40-30 Seconda pesantissima al corpo,non riesce a rispondere.30-30 Errore più pesante della partita per. Arriva bene sulla palla corta, ma mette lungo il rovescio in corsa.