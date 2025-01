Dilei.it - Il segreto per una chioma al top? Lo shampoo all’acido ialuronico. Te ne innamorerai

Alzi la mano chi non desidera avere unasempre al, dall’aspetto sano, forte, lucente e morbidissimo. Troppe cose tutte insieme? Beh, con i prodotti giusti assolutamente no e loè tra questi.Perché scegliere unoQuesta sostanza, infatti, è una molecola che è già naturalmente presente nel nostro corpo, e che ha la capacità di trattenere acqua. Una caratteristica indispensabile che aiuta a mantenere i tessuti del corpo ben idratati, nutriti ed elastici. Cosa che avviene anche sui capelli e, ovviamente, sul cuoio capelluto.Lo, quindi, usato regolarmente, permette di creare una barriera protettiva sulla cute e sulle fibre dei capelli che agisce contro la disidratazione, garantendo un’idratazione costante e che non va ad appesantire la