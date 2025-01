Anteprima24.it - Ieri in Campania: taglio dei pini pericolanti a Benevento, interviene la Procura

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 23 gennaio 2025. Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel popoloso quartiere di Rione Mazzini alla periferia della città, presso il Parco Castagno di San Francesco, per soccorre una anziana donna di 79 anni che non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. (LEGGI QUI)– Un provvedimento urgente delladella Repubblica avrebbe bloccato i lavori in corso al viale degli Atlantici con relativo sequestro dei. (LEGGI QUI) Caserta – Due 17enni residenti nel Napoletano sono stati collocati in comunità perché accusati di rapina aggravata. Sono stati i carabindella stazione di Parete a prelevarli a casa e ad eseguire il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta dellaper i minori, che ha coordinato le indagini.