Godzilla e Kong | Kaitlyn Dever sarà nel cast del sequel

Nella giornata odierna Legendary Pictures ha mosso i primi passi che la porteranno a realizzare ildi: Il Nuovo Impero.Il– ad oggi ancora senza un titolo ufficiale – è stato ufficializzato lo scorso mese di giugno, ed in quell’occasione Warner Bros e Legendary hanno pensato bene di fissare una data d’uscita nel 2027. Bene, nella giornata odierna, a distanza di mezzo anno dall’annuncio, è partito ufficialmente iling per i protagonisti umani. Il primo nome è quello diDeve (via Deadline), attrice nota di recente per l’alien movie “Nessuno ti Salverà“.Come oramai noto, Adam Wingard NON dirigerà ildi, a tal proposito Warner Bros e Legendary Pictures hanno scelto Grant Sputore (I Am Mother) come nuovo regista. Per il compito di sceneggiare la pellicola è stato invece chiamato Dave Callaham, già co-autore di film di grande impatto quali “Mortal Kombat” e su “Spider-Man: Across the Spider-Verse“.