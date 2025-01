Ilrestodelcarlino.it - Fuzzy band al Mama’s club

Alle 21.30 di stasera, aldi Ravenna, note jazz soul con The. Suoneranno Simone Conti (piano, tromba, cori) Giacomo Pugliese (voce), Simone Catarinelli (chitarra), Luca Galeati (contrabbasso, basso) e Marko De Aquino (batteria). Domani sera invece tributo ai Beatles con The Menlove: Tommaso Tam (voce e basso), Guiseppe Bonomo (voce e chitarra), Giovanni Marinelli (voce e chitarra), David Sabiu (batteria). The Menlove prendono il nome dalla strada dove abitava da John Lennon a Liverpool e nascono nel 2008 dall’incontro di quattro musicisti professionisti, con alle spalle importanti esperienze live ed in studio. Lo show comprende circa quaranta canzoni, tra cui tutte le hit dei Beatles e tutti i singoli più celebri, canzoni eseguite filologicamente e rigorosamente con strumenti dell’epoca e costumi di scena vintage.