DOOM | The Dark Ages e Clair Obscur | Expedition 33 supporteranno PS5 Pro

Appena poche ore dopo il recente Developer Direct di Xbox, è stato confermato che: The33, nonostante siano multipiattaforma, offriranno versioni migliorate per PS5 Pro, supportando di conseguenza la nuova console del colosso giapponese.Come segnalato da PushSquare, il PlayStation Store indica entrambi i giochi come “PS5 Pro Enhanced”, ma i dettagli sui miglioramenti specifici non sono ancora stati svelati. Si ipotizza che queste versioni offriranno opzioni grafiche avanzate, maggiore fluidità e una fedeltà visiva superiore, sfruttando le capacità della console ammiraglia di Sony.In attesa di scoprire quali saranno le effettive migliorie di cui beneficeranno i due giochi su PS5 Pro, ricordiamo che all’Xbox Developer Direct 2025 è stato mostrato un nuovo trailer di33, un action RPG con ambientazioni affascinanti che sarà disponibile dal 24 aprile 2025.