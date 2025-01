Amica.it - Dalle catene oversize ai bangles in gran quantità, i bijoux di cui non potremo fare a meno con la bella stagione si fanno notare

Tutte pronte a farsigrazie ai? Sembra infatti che quella dei gioielli vistosi sia una vera mania per i designer più prestigiosi. Che li hanno portati indesulle passerelle della primavera estate 2025 per accompagnare le loro creazioni sartoriali.di, d’impatto,forme e dai colori eye-catching, sono senza dubbio degli accessori che non passano inosservati e che, già da soli, potrebbero riuscire a donare molta personalità anche al più semplice degli abiti. Ecco perché possono essere un vero e proprio investimento daper lain arrivo.Il macro trend dei gioielli appariscenti è talmente forte e dilagante che si è sviluppato in tante micro tendenze tutte molto diverse tra loro, ma intriganti e invitanti allo stesso modo.