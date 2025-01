Ilrestodelcarlino.it - Dall’Artico all’Himalaya: "I miei studi sulle orme di Zavatti e Pannaggi"

Mentre fervono i preparativi per la presentazione dell’edizione speciale della rivista "Il Polo", fiore all’occhiello dell’Istituto Geografico Polare "Silvio" di Fermo, abbiamo incontrato il direttore Gianluca Frinchillucci, nato a Sant’Angelo in Pontano e laureato all’Università di Macerata, specializzato in diplomazia culturale e etnoantropologia, per raccontare – fra una spedizione, un progetto, una ricerca e un viaggio – il legame fra Macerata, l’Artico e l’Himalaya (cosiddetto Terzo Polo). Frinchillucci, in qualità di membro del relativo osservatorio di intelligence, cosa è diventato negli ultimi tempi l’Artico? "Ho voluto dedicargli un volume speciale, perché l’Artico è un argomento di cui in Italia si parla davvero poco e su cui si inizia a discutere molto per motivi legati al riscaldamento climatico, alla geopolitica, all’accesso alle risorse naturali.