Dalla Juve all’Inter amato e odiato | è UFFICIALE il ritiro di Felipe Melo

Il brasiliano appende le scarpette al chiodo a 41 anni e dopo aver indossato le maglie di 12 squadre. In Italia giocò con Fiorentina,ntus e Interha detto basta. A 41 anni il brasiliano ha annunciato l’addio al calcio, almeno da quello giocato, chiudendo una carriera incredibile in tutti i sensi in cui ha indossato le maglie di ben 12 squadre e vinto la bellezza di 17 trofei. Tutti fuoriSerie A, dove ha giocato quattro anni e mezzo, e quasi tutti in Brasile. Il sipario è calato con la maglia del Fluminense, con il quale ha conquistato la terza e ultima Copa Libertadores oltre a una Recopa Sudamericana.si ritira dal calcio a 41 anni (LaPresse) – Calciomercato.itEccessi, successi e insuccessi:è stato tutto e il contrario di tutto, la lunga vita su un campo da calcio diè stata costellata di eccessi, successi e insuccessi.