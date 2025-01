Ilgiorno.it - Con “Rocky The Musical” il teatro Nazionale diventa un ring. Pierpaolo Pretelli: “Perdo un chilo a replica”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Perché fai il pugile? “Perché non canto e non ballo”. Quella battuta diBalboa che nel film di John Avildsen strappa allo spettatore un mezzo sorriso finisce al tappeto davanti al ritmo incalzante di unin cui si canta, si balla, si rivivono le passioni di una saga di boxe, sudore e riscatto cresciuta per quarant’anni sopra e sotto alcon la convinzione che “nessuno ti colpisce duro come la vita”. In scena aldal 30 gennaio al 9 febbraio, “The” conta sulle liriche di Lynn Ahrens, le musiche di Stephen Flaherty e Bill Conti, mentre il libretto è firmato da Tony Thomas Meehan e dallo stesso Sylvester Stallone.è interpretato dae la sua fiamma Adriana da Giulia Ottonello. La produzione è di Fabrizio Di Fiore Entertainment, le scene di Italo Grassi, i costumi di Veronica Iozzi, le luci di Valerio Tiberi, la direzionee di Ivan Lazzara e Angelo Nigro.