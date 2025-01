Juventusnews24.com - Chiellini a Milano per l’Assemblea di Lega: l’arrivo del dirigente della Juventus. E sulla sfida con il Napoli… – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24presente aperSerie A:del. Edi domani.(inviato a) – Nuova Assemblea diSerie A oggi in quel di, con Giorgioarrivato in questi minuti in rappresentanza.??? #aldi#SerieA:delal palazzopic.twitter.com/KwXrRt84ED—News24.com (@junews24com) January 24, 2025All’ingresso, all’ex difensore bianconero è stato chiesto se avesse sensazioni positive per la trasferta di domani con il Napoli. Un ok col pollice e poi subito dentro, senza dichiarazioni rilasciate.Leggi sunews24.com