Caressa | Lautaro Martinez? Non si vedono gol così bomberissimo

descrive il gol di in Sparta Praga-Inter. Il giornalista ieri ha commentato peraltro in prima persona la rete. GOL DA – Non ha dubbi Fabio su e sul gol da cineteca e decisivo durante Sparta Praga-Inter. Il giornalista stravede per il capitano nerazzurro e a Sky Sport, durante il programma After Party, elogia il gol di ieri: «Voi sapete che ho un debole per, per il giocatore che è ma anche per la sua leadership e poi il gol che fa ieri. Un gol da, una di quelle reti che non si vede tanto spesso. C'è tutto: capacità di smarcamento, forza, pensiero, lui proprio si carica per farlo. L'Inter ha giocato molto in controllo e forse un filo troppo».