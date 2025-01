Juventusnews24.com - Calciomercato Juve (Sky), ecco quando dovrebbe arrivare Renato Veiga a Torino: novità su Todibo e Kelly. Le possibili formule degli affari

di RedazionentusNews24, tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse in entrata dei bianconeri: le dichiarazioni di Di MarzioGianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle mosse delin entrata soffermandosi suche sta perdal Chelsea e su.PAROLE – «Perultimi dettagli burocratici da sistemare prima di vederlo in Italia dove potrebbegià domani. Quello pronto potrebbe essere, laha metabolizzato la volontà di lasciare il West Ham da parte del difensore e quindi ha riattivato i contatti per averlo in prestito con diritto di riscatto ma il club chiede l’obbligo. L’alternativa èma per il momento non c’è l’apertura alla formula che chiede alla».Leggi suntusnews24.