Quotidiano.net - Trump, alle 17 in videocollegamento col forum di Davos. E’ allarme per l’annuncio di nuovi dazi

Roma, 23 gennaio 2025 –17 il neo presidente Usa Donaldinterverrà da remoto al World Economicdi, dove dovrebbe annunciare le sue politiche tra cuia Messico e Canada e moniti a Ue, Cina e Russia. I leader politici ed economici riuniti aattendono con una certa preoccupazione le dichiarazioni del nuovo leader della prima potenza economica mondiale, paladino dell'"America first" e che minaccia i suoi principali partner commerciali con aumenti delle tariffe doganali e un aumento del protezionismo. US President Donaldspeaks in the Roosevelt Room at the White House on January 21, 2025, in Washington, DC. (Photo by Jim WATSON / AFP)