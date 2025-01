Iodonna.it - Spiagge borotalco, mare cristallino, barriere coralline. L'isola di Mauritius è un paradiso tropicale dal cuore verde: un mosaico di foreste, giardini e piantagioni di tè

Lunghecandide, palme, fondali incantevoli, ma non solo. L’di, ex colonia olandese, poi francese e infine britannica, indipendente dal 1968, custodisce un microcosmo di culture e un patrimonio naturale dove vivere tante esperienze, tra giungla e. Come dire: l’estate tutto l’anno in una terra dal carattere dolce, vivacizzata da un caleidoscopio di lingue e religioni diverse, neldell’Oceano Indiano a est del Madagascar. Ile lediX Un mix culturale vincente, che appartiene all’omonimo stato formato dagli atolli minori di Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues, è un’dove diverse culture convivono in pace e armonia, regalando ai viaggiatori un quid in più alla vacanza ai tropici, magari scelta per il viaggio di nozze.