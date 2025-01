Game-experience.it - South of Midnight, lo Story Trailer con data d’uscita all’Xbox Developer Direct 2025

ofdi Compulsion Games è stato uno dei protagonisti assoluti dell’Xbox, con il team di sviluppo di proprietà di Microsoft che ha rivelato attraverso un nuovoladi uscita del gioco, fissata nello specifico l’8 Aprilesu Xbox Series XS, PC e Game Pass.Ricordiamo cheofè il nuovo titolo dei creatori di Contrast e We Happy Few, un gioco di azione e avventura in terza persona ambientato “nel profondo sud americano”. Il titolo chiede ai fan di n vestire i panni di Hazel, esplorando un mondo di gioco affasciante, carico di misteri e pericoli.Proprio in tal senso Compulsion Games ha precisato che la coraggiosa ed intraprendente protagonista diofdeve affrontare tutta una serie di creature misteriose ispirate al folklore del sud, così da riuscire a svelare il passato nascosto della sua famiglia in “un’oscura e moderna fiaba popolare”.