Ilrestodelcarlino.it - Serfilippi: "Via Cavour?. Non sarà area pedonale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Anna Marchetti"No alla pedonalizzazione di via, non è all’ordine del giorno". Il sindaco Lucalo ha ribadito ieri pomeriggio, in modo chiaro ed inequivocabile, ai residenti ed esercenti che ha incontrato, insieme al vice sindaco Loretta Manocchi e all’assessore Alessio Curzi, nella sala della Concordia del palazzo municipale. L’iniziativa era stata promossa dalla consigliera comunale Maria Floria Giammarioli (Fd’I) che in viaci abita. I numeri, pare, siano dalla parte del primo cittadino. "Dal sondaggio – spiega– volto a raccogliere opinioni sull’importante arteria cittadina (realizzato durante l’incontro ndr) è emerso che su 26 intervistati solo 3 sono a favore della pedonalizzazione e uno per la ztl. La totalità dei partecipanti ha invece manifestato la necessità di una riqualificazione della via, con particolare attenzione all’arredo urbano e all’illuminazione.