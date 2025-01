Lapresse.it - Scarcerazione di Almasri, flash mob AVS a Palazzo Chigi contro Meloni: “Ministro Nordio si dimetta”

Leggi su Lapresse.it

mob di Alleanza Verdi e Sinistra all’esterno diladi, capo della polizia giudiziaria libica accusato di tortura, traffico di esseri umani e violenza sessuale, arrestato domenica scorsa a Torino ma liberato ieri e rimpatriato in Libia con un volo di Stato. Una rappresentanza di parlamentari, tra cui i due leader Angelo Bonelli e Nicola Fratoainni, hanno sventolato dei cartelli di denuncia a pochi passi dall’ingresso. Bonelli chiede a gran voce “le dimissioni del, che ha mentito al Paese”, prima di attaccare la premier: “Giorgia, non dovevi combattere i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracqueo? Invece li riaccompagni con un aereo di Stato“. Fratoianni aggiunge: “Noi facciamo affari con un Paese e con un governo (la Libia, ndr), il cui capo della polizia giudiziaria è questo personaggio”, in riferimento ai criminil’umanità di cuiè accusato dalla Corte penale internazionale dell’Aja.