Samsung presenta i Galaxy S25 | la novità è l’ultrasottile Edge

In diretta da San José, nella Silicon Valley,ha mostrato i nuovi smartphoneS25 nelle versioni S25, S25+ e S25 Ultra, con quest’ultimo a rapre il top di gamma sia per le prestazioni sia per le dimensioni. Oltre alle lievinel design, più sottile della generazione precedente, a dominare la scena sono state senza dubbio le funzioni di intelligenza artificiale con l’assistente Gemini integrato e l’inedita Now Brief per fornire informazioni chiave agli utenti sia al mattino sia la sera. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 929 euro per il modello base fino ai 1859 per il top dell’S25 Ultra. Al termine dell’evento,ha però stupito tutti con il nuovo, dispositivo ultrasottile con spessore fra 5,5 e 6,5 millimetri. Dovrebbe uscire a maggio, ma all’inizio solo per il mercato asiatico.