Rapine e paura a Brescia | arrestati quattro giovani

, 23 gennaio 2025 – La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale died emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti disoggetto: indagati a diverso titolo per trecommesse con l’uso di armi bianche ed altri oggetti atti all’offesa. I malviventi, tutti, avrebbero alternatamente partecipato, sempre in gruppo ed anche con altri tre soggetti indagati in stato di libertà, alla commissione delle tremesse a segno rispettivamente nei giorni 10, 11 e 31 luglio 2024. In occasione della prima rapina gli autori avrebbero sottratto alla loro vittima minorenne, il cellulare, la somma di 35 euro ed altri averi custoditi nello zaino. In quell’occasione la vittima era stata anche accoltellata ma, fortunatamente, senza subire lesioni gravi.