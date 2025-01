Quotidiano.net - Quanto costa salire sull’Everest: il Nepal fa schizzare il prezzo dei permessi

Roma, 23 gennaio 2025 – Scalare l’Everest diventerà una vera e propria impresa, non solo dal punto di vista della fatica e dell’allenamento, ma anche per l’imminente aumento del costo della spedizione. I funzionari addetti all’organizzazione delle scalate hanno comunicato che ilaumenterà le tasse per l'arrampicata sul monte Everest di oltre il 35%, rendendo la vetta più alta del mondo più costosa per gli alpinisti per la prima volta in quasi un decennio. “Un permesso per scalare il monte più alto del mondo (8.849 metri) costerà 15.000 dollari (14.409,50 euro)”, ha detto Narayan Prasad Regmi, direttore generale del Dipartimento del Turismo, annunciando un aumento del 36% nella tassa di 11.000 dollari (10.566 euro) che è stata in vigore per quasi un decennio. Il reddito proveniente dalle tasse di permesso e dalle altre spese sostenute degli scalatori stranieri è una fonte chiave di entrate per la nazione.