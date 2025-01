Ilrestodelcarlino.it - Plt energia, Vercesi direttore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Simoneè il nuovogenerale di PLT, uno dei maggiori gruppi italiani indipendenti attivi nel settore dell’da fonte eolica e fotovoltaica. La società controllata da PLT holding srl., gruppo che fa interamente capo alla famiglia Tortora, opera nel mercato delle energie rinnovabili con una produzione annua dielettrica di oltre 400 GWh e con un piano industriale che traguarda al 2028 una produzione di oltre 1,82 TWh tramite impianti operativi in Europa e negli Usa. Laureato in Ingegneria elettrica all’Università degli studi di Pavia, l’ingegner Simoneha iniziato la sua carriera nel 2005 per poi ricoprire fino al dicembre 2024 ruoli dirigenziali nelle più importanti aziende private e pubbliche italiane del settore. "La nomina di– dichiara Stefano Marulli, amministratore delegato di PLT– va a rafforzare il team manageriale del gruppo con particolare accento sulla gestione strategica delle operazioni, lo sviluppo e l’implementazione del piano di crescita negli Stati Uniti.