Secoloditalia.it - Oscar, Isabella Rossellini in corsa come migliore attrice non protagonista. Delusione per “Vermiglio”

Leggi su Secoloditalia.it

Non c’è l’ha fatta, il film di Maura Delpero a entrare nella lista dei migliori film internazionali agli. I film che sono stati nominati sono: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film in nomination della 97ma edizione, annunciati a Los Angeles in una cerimonia – condotta dall’Rachel Sennott e dall’attore e sceneggiatore Bowen Yang – più volte posticipata a causa degli incendi.In lizza per l’Miglior regista ci sono Sean Baker per Anora, Brady Corbert per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Coralie Fargeat per The Substance e Jacques Audiard per Emilia Perez. A contendersi l’Miglior attore ci sono Adrien Brody per The Brutalist, Timothee Chalamet per A Complete Unknown, Colman Domingo per Sing Sing, Ralph Fiennes per Conclave e Sebastian Stan per The Apprentice.