Oscar 2025 tutte le nomination | la diretta

A Los Angeles l’annuncio delledei film candidati agli. L’evento, rimandato due volte a causa degli incendi che hanno devastato la California, è iniziato alle 14.30 ora italiana (le 8.30 in America). I film in corsa per unaagliSecondo le previsioni, le pellicole con maggiori possibilità di sono ‘Anora’, ‘The Brutalist’ (vincitore di tre Golden Globe e del Leone d’argento per la regia), ‘A Complete Unknown’, ‘Conclave’ (Golden Globe per la miglior sceneggiatura), ‘Dune: Part Two’, ‘Emilia Pérez’ (vincitore di tre Golden Globe) e ‘Wicked’ (Golden Globe per il miglior risultato al cinema).L’Italia, invece, fa il tifo per ‘Vermiglio’ di Maura Delpero e ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi.