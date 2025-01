Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 23 gennaio: legami e obiettivi per il Toro, emozioni al centro per il Cancro

Ecco l’diFox per giovedì 232025! Siamo ormai ben dentro l’anno nuovo, econtinua a portarci l’energia delle prime settimane, un momento prezioso per mettere in pratica progetti e desideri. Questa giornata di giovedì si prospetta favorevole per fare chiarezza, sia nelle relazioni personali che nelle scelte professionali. La Luna in posizione interessante dona intuizione, mentre Venere e Marte spingono verso l’azione: il mix perfetto per chi desidera osare con coraggio, ma anche con una buona dose di prudenza.diFox, per giovedì 232025, segno per segnoLasciate che questa giornata vi ispiri e vediamo cosa riservano le stelle per ogni segno.ArieteCari Ariete, siete pieni di slancio, ma attenzione a non voler correre troppo.