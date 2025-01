Anteprima24.it - Non risponde ai parenti: donna trovata morta in casa

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 19’30 di oggi 23 gennaio, sono intervenuti nel popoloso quartiere di Rione Mazzini alla periferia della città, presso il Parco Castagno di San Francesco, per soccorre una anzianadi 79 anni che nonva più ai ripetuti richiami die vicini.La squadra del Comando di via Zigarelli per poter entrare al secondo piano dello stabile ha fatto ricorso all’autoscala ed una volta dentro l’abitazione ha rinvenuto il corpo dellaprivo di vita, decesso constatato anche dal personale del 118 fatto intervenire, mentre i Carabinieri di Avellino hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.L'articolo Nonaiinproviene da Anteprima24.it.