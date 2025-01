Quifinanza.it - Milano-Cortina 2026, costi altissimi per l’hospitality: 3 notti a 21mila euro

L’Italia si prepara a ospitare le Olimpiadi invernaliche, almeno per quanto riguarda idel, dello spirito olimpico di condivisione e fratellanza potrebbero avere ben poco. Per seguire le gare sono stati infatti previsti dei pacchetti, di alto livello, che garantiscono l’accesso a una posizione privilegiata per assistere alle gare, alberghi di lusso, menù cucinati da chef importanti e possibilità di incontrare ex campioni delle discipline olimpiche. Il costo per un servizio di questo tipo può arrivare a costare fino aa coppia, con i prezzi che variano molto anche in base alla gara che si intende seguire., idelSul sito ufficiale On Location dedicato aldelle Olimpiadiè possibile consultare le offerte, ie i servizi messi a disposizione.