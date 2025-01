Juventusnews24.com - Massimo Mauro sicuro: «A Vlahovic non rinuncerei mai, Kolo Muani non basterà per fare più gol. Napoli Juve? I bianconeri possono vincerla così»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24parla della situazione in casaa pochi giorni dalla trasferta in casa del: ecco che cosa ha detto, alla Gazzetta dello Sport, haparlato della situazione in casaa pochi giorni dalla gara in casa del– «Ilè in testa meritatamente e sabato è favorito. Ma se lagioca come contro il Milan può battere chiunque, anche gli azzurri».IDEE SUL GIOCO – «Io non giocherei mai senza un centravanti vero. Il discorso non è tanto quello di mettere in campoquindici minuti prima. Io a Dusan nonmai, infatti ero contento di vederlo sempre protagonista nella prima parte di stagione. Guardate Conte con Lukaku. O Inzaghi con Lautaro. L’uomo gol ha bisogno di una fiducia che va al di là della ragione: penso a Bearzot con Paolo Rossi o Lippi con Totti nel 2006».