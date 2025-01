Anteprima24.it - L’IIS Alberti si apre al territorio: i prossimi appuntamenti da non perdere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione della Settimana della Legalità e della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso dall’associazione Libera, gli studenti dell’presenteranno i loro lavori sui temi della violenza, della corruzione e della criminalità e parteciperanno alla marcia regionale per la legalità.4 aprile 2025 – Notte Nazionale del Liceo ClassicoLa Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento che si svolge in contemporanea nei Licei Classici di tutta Italia e di nazioni estere, e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. La Notte ha la durata di sei ore, dalle 18:00 alle 24:00, e prevede performance teatrali, esibizioni canore e di danza, eventi culturali, mostre e incontri con gli autori.