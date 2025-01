Ilrestodelcarlino.it - Liceo Scientifico e Artistico, gli studenti in sciopero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Glidei licei‘Orsini ‘ e‘Licini’, hanno indetto per oggi unogenerale. Ieri sera la dirigente scolastica Cinzia Pettinelli, ha cercato di venire incontro alle richieste degliemettendo un provvedimento di sospensione delle lezioni solo per alcune classi dello. Ma sarà difficile bloccare l’onda della protesta, iniziata la settimana scorsa alle Industriali. D’altronde la rottura delle tubature dell’impianto termico, ha lasciato ieri il, senza riscaldamento e nel primo pomeriggio è stato fatto pervenire alla stampa un comunicato in cui si preannunciava per oggi unogenerale. "L’istituto Orsini-Licini ha deciso di indurre unostudentesco per sollevare dei problemi presenti nel plesso da anni – hanno scritto gli– Tra cui riscaldamenti non funzionanti o mal funzionanti, condizione pietosa dei bagni e condizione strutturale precaria (vedi calcinacci che si staccano dal soffitto al‘Licini’).