L’approccio umano di Mazda alla sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Con la crescente integrazione di software nelle automobili, i criteri di acquisto tradizionali, come le prestazioni di accelerazione, stanno lasciando spazio a considerazioni più ponderate. Oggi, la scelta di un veicolo è guidata da fattori quali misure diavanzate, tecnologie innovative che rafforzano la connessione tra auto e conducente e un design progettato attorno alle esigenze del guidatore. Questa evoluzione rappresenta una sfida stimolante per: come rendere un’auto il più sicura possibile, senza compromettere il piacere di guida? E come, attraverso la filosofia diattiva, trasformare in realtà una società senza incidenti stradali? Takahiro Tochioka, responsabile del programma per i Sistemi Avanzati di Assistenza al Conducente (ADAS) presso la divisione Pianificazione della Strategia di Sviluppo di, spiega che l’obiettivo di riduzione del rischio si fonda su un approcciocentrico.