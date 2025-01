L’agente conferma che la stella del Leicester è in trattative per lasciare il club

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Ruud van Nistelrooy, allenatore delCity, mostra apprezzamento ai tifosi dopo la partita del terzo turno della Emirates FA Cup contro il Queens Park Rangers. (Foto di Michael Regan/Getty Images)Le cose non sono andate bene per Ruud van Nistelrooy alCity, e si spera che le mosse di giocatori del calibro di Caleb Okoli nella finestra di mercato diano ai Foxes la spinta di cui hanno bisogno per risalire la classifica della Premier League.Al momento, ilsi trova a due punti dalla salvezza e, sebbene sia un obiettivo facilmente raggiungibile, ha perso le ultime sette partite di Premier League (WhoScored) sotto la guida dell’olandese.Ha vinto la sua prima partita in carica contro il West Ham United, e poi ha pareggiato quella successiva contro Brighton e Hove Albion, tuttavia, da allora ha perso tutte le partite, a parte la vittoria per 6-2 sul Queens Park Rangers in FA Cup.